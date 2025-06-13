موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية تستهدف تل أبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 10:33 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بموجة ثانية من الصواريخ الإيرانية تستهدف تل أبيب.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية- سيبرانية استهدفت منشآت نووية، ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وشملت العملية منشآت نطنز وأراك وفوردو النووية، مراكز القيادة للحرس الثوري، ومنشآت لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع هجوم سيبراني واسع شلّ الدفاعات الجوية الإيرانية مؤقتًا، وسُجلت هجمات بطائرات "F-35" بدون اعتراض فعال.