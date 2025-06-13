الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي، موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، الذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون موظف، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وافق عليها الرئيس السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعد

وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ، أكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل 2025، مع بداية السنة المالية الجديدة والعمل بالموازنة الجديدة، حيث تختلف الزيادة حسب الدرجة الوظيفية.

وأوضح كجوك، أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، مشيرة إلى الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، كما تشمل الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

وكشفت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية، حيث تكون المرتبات بعد الزيادة على النحو التالي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

موعد صرف مرتبات يونيو

في نفس السياق، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين، حيث راعت الوزارة تبكيرها بسبب خروج المواطنين من إجازة عيد الأضحى.