واشنطن تدعو جميع رعاياها فى إيران إلى المغادرة فورا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 07:36 مساءً - دعت واشنطن جميع رعاياها فى إيران إلى المغادرة فورا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلى أن واشنطن اقتنعت أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران دون ضربة، مشيرا إلى أن الضربات هدفها دفع إيران لوقف برنامجها النووى.

وأضاف "لا يمكن تدمير برنامج إيران النووى من خلال ضربات".

من ناحبة أخرى، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستفتح أبواب الجحيم على إسرائيل قريبا.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".