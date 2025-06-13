نتنياهو: الرد الإيرانى علينا سيكون على موجات عنيفة جدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 07:36 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن الرد الإيرانى على الهجوم الإسرائيلى قادم، مؤكدا أنه من المحتمل أن يكون الرد الإيراني على موجات عنيفة جدا.

وأضاف نتنياهو: "سيكون هناك ثمن ونستعد لتقليصه، وإيران سرعت إنتاج الصواريخ البالستية، وبعد اغتيال نصر الله تقدمت طهران نحو إنتاج قنبلة نووية".

وقالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".