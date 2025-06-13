نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاورات مصرية ألمانية بشأن تداعيات الأحداث في الشرق الأوسط ودعم العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع نظيره الألمانى

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ١٣ يونيو، "يوهان فاديفول" وزير الخارجية الألماني، وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أكد خلال المشاورات على عمق العلاقات التى تجمع البلدين والتي عكسها الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار الألماني "فريدريش ميرز" أمس ١٢ يونيو، مؤكدًا أهمية العمل على الارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية لا سيما المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي توفر فرصًا استثمارية واعدة للشركات الألمانية والتي يزيد عددها العاملة فى مصر أكثر من ١٦٠٠ شركة، معربًا عن اهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مصر.

وزير الخارجية والهجرة يجري مشاورات مع الوفد الألماني لبحث العلاقات الثنائية

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما في ذلك مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، واستمرار مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات تطوير البنية التحتية المصرية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال التدريب المهني وانتقال العمالة والذى يمثل فرصة للاستفادة المتبادلة بين البلدين.

كما أعرب وزير الخارجية، عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثى بين مصر وألمانيا في إفريقيا، من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن المشاورات تناولت عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها التصعيد الاسرائيلى فى المنطقة بعد الهجمات العسكرية ضد إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي، أن الهجمات تعد تصعيدًا خطيرًا، محذرًا من تداعياته الوخيمة على السلم والأمن الإقليمى والدولى، مشددًا على أن الحلول العسكرية لن تسهم في حل الأزمات التي تواجه المنطقة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، كذلك جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية للقطاع.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أهمية التحرك في إطار الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، والعمل على توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما تبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والقرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، محددات الموقف المصري من هذه الأزمات، متناولًا العناصر الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع هذه الأزمات والتى تستند إلى ضرورة دعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.