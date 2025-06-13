ميسي يتصدر قائمة إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 04:44 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد للمرة الأولى.

كأس العالم للأندية 2025

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، بينما سيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائى، ثم نصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انضمام نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى قائمة المشاركين في كأس العالم للأندية 2025 عقب تتويجه بلقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلى فى المجموعة الأولى، بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منح 32 فريقًا مشاركًا في بطولة كأس العالم للأندية فترة إنتقالات مؤقتة بحيث تمنح الاتحادات الأعضاء به فرصة فتح الميركاتو، بين الأول والعاشر من يونيو المقبل، كما أوضح "فيفا"، أنه يمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي، خلال البطولة، وذلك في الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

قائمة إنتر ميامي

تضم قائمة إنتر ميامي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 كل من، ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، لويس سواريز، جوردي ألبا، نوح ألين، توماس أفيليس، إسرائيل بوترايت، دريك كالندر، ليوناردو كامبانا، بنيامين كريماشي، فاكوندو فارياس، دييجو جوميز، جوليان جريسيل، تايلر هول، ديفيد مارتينيز، سانتياجو موراليس، فيديريكو ريدوندو، ديفيد رويز، روبرت تايلور، ليو أفونسو، يانيك برايت، سي جيه دوس سانتوس، إيان فراي، ريان سيلور ومارسيلو ويجاندت.