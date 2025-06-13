أخبار مصرية

هيئة الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز الإيرانية لا يزال تحت السيطرة

0 نشر
0 تبليغ

هيئة الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز الإيرانية لا يزال تحت السيطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 03:36 مساءً - في إطار المتابعة المستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية. 

 

أكدت الهيئة أن الوضع الإشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن.

 

كما تؤكد الهيئة أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الاشعاعي من خلال شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا