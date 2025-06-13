هيئة الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز الإيرانية لا يزال تحت السيطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 03:36 مساءً - في إطار المتابعة المستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية.

أكدت الهيئة أن الوضع الإشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن.

كما تؤكد الهيئة أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الاشعاعي من خلال شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.