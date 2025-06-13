نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية إيران وقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر والسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

خلال الاتصالان، تم تبادل الرؤى والتقييمات بشأن تداعيات العدوان غير المبرر وغير المسئول للتصعيد الإسرائيلي وانعكاسه الخطير على أمن واستقرار المنطقة.

وقد شدد الوزير عبد العاطي خلال اتصاله مع نظيره الإيراني على رفض مصر وإدانتها التعدى على سيادة الدول وانتهاك وحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا على أهمية العمل على خفض التصعيد وعدم انزلاق المنطقة بأكملها إلى فوضي شاملة وتوسيع رقعة الصراع.

وعلى صعيد آخر، تناول اتصال الوزير عبد العاطي مع نظيره القطري أيضًا تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل تردي الأوضاع الإنسانية.