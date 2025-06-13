طقس غد السبت 14 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 02:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا السبت 14 يونيو 2025.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8/4 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على معظم الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأرتبة على جنوب صعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.