نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 87 ألف طالب..استعدادات مكثفة بالجيزة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 / 2025، والمقرر انطلاقها 15 يونيو الجاري.

وأكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة، موزعين على 186 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وقد وجّه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزية اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشددًا على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الأمنية لتأمين كافة أنشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة، بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار النجار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشددًا على أنه لن يُسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجّه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان.

ومن جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.