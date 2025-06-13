نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل 20 يومًا من انطلاقه... تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للآثار وإدارة المتحف المصري الكبير عن ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المقرر أن ينطلق يوم 3 يوليو 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

اليوم الأول: افتتاح رئاسي

أوضحت المصادر أن اليوم الأول سيخصص للافتتاح الرئاسي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك وأمراء ورؤساء دول العالم. وسيكون هذا اليوم مخصصًا للحضور الرئاسي وضيوف مؤسسة الرئاسة.

اليوم الثاني: الوفود الرسمية

أضافت المصادر أن اليوم الثاني سيُخصص للوفود الرسمية، بما في ذلك الرؤساء والأمراء والسفراء ومختلف الوفود الرسمية.

اليوم الثالث: الوفود الإعلامية

أما اليوم الثالث، فسيكون مخصصًا للوفود الإعلامية المحلية والعالمية، لإطلاعهم على كافة إمكانات المتحف الأثرية والترفيهية، حيث أن المتحف الكبير يُعد مؤسسة متكاملة وليس مجرد متحفًا عاديًا.

المتحف المصري الكبير: صرح حضاري متكامل

يقع المتحف على مساحة 117 فدانًا، أي ما يعادل نصف مليون متر مربع (تحديدًا 491 ألف متر مربع)، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية كبرى مصممة على شكل أشعة شمس منطلقة من الأهرامات.

الجزء الأول: القاعات الرئيسية

يحتوي هذا الجزء على قاعتين رئيسيتين مخصصتين للملك توت عنخ آمون بمساحة 7000 متر مربع، بالإضافة إلى 12 قاعة أخرى تعرض آثار مصر من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصر المصري القديم. كما يضم هذا الجزء متحف الطفل والدرج العظيم الذي يعلوه 78 قطعة أثرية ثقيلة تحكي مراحل الحياة عند قدماء المصريين. تم تزويد الدرج العظيم بمصعد لذوي الهمم وسجادة متحركة لتسهيل صعود الزوار إلى قاعات العرض.

الجزء الثاني: البهو العظيم

البهو العظيم هو منطقة مفتوحة ومكشوفة، مغطاة بسقف يسمح بدخول الهواء والضوء بشكل مدروس، بهدف توفير تهوية طبيعية في منتصف المبنى. يضم البهو العظيم مكاتب الاستقبال، ومسجد للصلاة، ووسائل مساعدة لذوي البصيرة. يتوسط البهو العظيم تمثال الملك رمسيس الثاني الشهير، وعمود الملك مرنبتاح (الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثاني)، وتمثالين لملك وملكة من العصر اليوناني الروماني. كما توجد في البهو العظيم كاميرا سيلفي إلكترونية لالتقاط الصور مع تمثال الملك رمسيس، ونقاط لتجمع الأفواج الإرشادية.

ساحة المسلة

أمام البهو العظيم توجد منطقة مفتوحة ضخمة تنتهي بشبابيك التذاكر وبوابات الدخول. تتوسط هذه الساحة المسلة المعلقة، وهي الوحيدة من نوعها في العالم. منطقة شبابيك التذاكر مجهزة بماكينات إيداع وسحب النقود، ومظلات ضخمة، وعربات جولف كار لنقل الزوار حتى منطقة البهو العظيم.

الجزء الثالث: الخدمات ومتحف مراكب الشمس

يبدأ هذا الجزء من البهو العظيم، وتحديدًا من أمام تمثال الملك رمسيس الثاني. إذا اتجه الزائر يسارًا، فسيتجه نحو الدرج العظيم ومنطقة القاعات الأثرية. أما جهة اليمين، فتقع منطقة الخدمات التي تضم محال الأطعمة والمشروبات، وبعض الماركات العالمية.

خلف منطقة الخدمات، يوجد متحف مراكب الشمس، أو مراكب الملك خوفو. تم نقل المراكب من متحفها بجوار هرم الملك خوفو في موكب مهيب، وسيتم عرض المركبين في هذا المتحف الذي يضم أيضًا مجسمًا لنيل مصر.

ترقب عالمي

ينتظر العالم أجمع افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو 2025، والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من 20 يومًا، أو 480 ساعة تحديدًا. لقد بدأ العد التنازلي لافتتاح وصفته مصر بأنه سيبهر العالم، ومصر إذا قالت، فعلت