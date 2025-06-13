الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وإجازته التي امتدت لمدة 5 أيام متواصلة خلال الفترة من 5 إلى 9 من شهر يونيو الجاري، بدأ الكثير من المواطنين خاصة الموظفين التابعين إلى القطاع الخاص أو الحكومي بالبحث عن موعد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول إجازة مرتقبة.

3 أيام متتالية.. موعد أول إجازة رسمية للموظفين بأجر كامل بعد انتهاء عيد الأضحى

وبعد العودة إلى أجندة الإجازات الرسمية التي نشرها الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، تبين أن أول عطلة رسمية ستكون بعد أيام قليلة، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا، حيث تعد من العطلات الرسمية بأجر كامل لجميع الموظفين سواء العاملين في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي.

وتحل ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة، يوم الخميس الموافق الـ 26 من شهر يونيو الجاري، حيث يتوقع أن يعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن تفاصيل الإجازات للموظفين في القطاع الحكومي.

وفي حالة الإبقاء عن الإجازة في موعدها، سيحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متواصلة عبارة عن ” يوم الخميس الـ 26 يونيو بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية، الجمعة الـ 27 يونيو عطلة أسبوعية، والسبت الـ 28 من يونيو الجاري كعطلة أسبوعية”.

الإجازات الرسمية فى مصر 2025

وبالنسبة للإجازات المتبقية خلال العام الجاري 2025، فحسب أجندة الإجازات الرسمية يتبقى نحو 5 أيام بمناسبات مختلفة مثل رأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى مناسبات وطنية مثل ذكرى ثورة 30 يونيو، وذكرى يوم الثورة، وعيد القوات المسلحة،

وجاءت مواعيدها على النحو التالي: