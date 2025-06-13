هجوم إسرائيلي جديد على إيران يستهدف مطار تبريز شمال غربي البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 01:34 مساءً - قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل شنت هجوما جديدا استهدف مطار تبريز شمال غربي البلاد.

نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".