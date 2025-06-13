إيران ترفع الرايات الحمراء على المساجد استعدادا للانتقام من إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 12:34 مساءً - رفعت السلطات الإيرانية، الرايات الحمراء على العديد من المساجد، استعدادا للانتقام من إسرائيل، ردا على الهجمات التي نفذتها فجر الجمعة.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين، ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

ووجّه المرشد رسالةً إلى الأمة الإيرانية قال فيها: "على النظام أن ينتظر عقابًا شديدًا، وإن يد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القوية لن تتخلى عنه إن شاء الله".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".

بدوره قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها مستعدة لتنفيذ عقاب "قاسٍ ورادع" رداً على الهجمات الإسرائيلية، فجر الجمعة، مشددةً على أن تل أبيب ستدفع "ثمن هذه الجريمة بكامل كيانها"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.