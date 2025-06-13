نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تعديل على منهج الأحياء.. التعليم ترد على شائعة الإلغاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي عبد الله المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية على لسان رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، بشأن إلغاء مادة الأحياء من الصف الثاني الثانوي، بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشاد المتحدث بإسم الوزارة، بتوخي الحذر في نقل المعلومات وتداولها دون التأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات عارية تماما من الصحة، وقد تم تداولها منذ عام بنفس الشكل، ويعاد تداولها مرة أخرى حاليا.