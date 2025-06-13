الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب الآلاف من المواطنين المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” الموعد الرسمي لصرف معاش شهر يونيو 2025، خاصةً في ظل القرارات الأخيرة الخاصة برفع قيمة الدعم النقدي، والتي تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيقها، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

"هتقبض بعد يومين".. قرار عاجل من الحكومة يُسعد أصحاب المعاشات | وزيادة 25% لهذه الفئات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 15 يونيو، ليشمل جميع الفئات المستفيدة من البرنامج، بما في ذلك حاملي بطاقات ميزة البنكية.

وسيتمكن المستفيدون من صرف مستحقاتهم من خلال عدة وسائل، أبرزها:

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

الحسابات البنكية لمن لديهم حسابات مرتبطة بالبرنامج.

وتأتي هذه الدفعة من المعاش بعد تطبيق زيادة بنسبة 25% على جميع مستحقات تكافل وكرامة، وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة بدءًا من شهر أبريل 2025 بشكل دائم، وتستهدف هذه الزيادة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المستحقة وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الراهنة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش وحالة الاستحقاق

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تسهّل على المواطنين معرفة تفاصيل المعاش الشهري وحالة الصرف، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الخطوات التالية: