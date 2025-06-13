نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية ناجحة.. والجيش الإيراني يتوعد بالرد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:30 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى تصريحات إعلامية صباح اليوم، إن قواته نفذت عملية عسكرية - تسمى "قوة الأسد" أو "شعب كالأسد"- ناجحة ضد إيران، بينما توعد جيش الأخير برد قاسٍ.

وقالت الخارجية الإيرانية فى بيان نشرته الجمعة إن رد الجمهورية الإسلامية سينفذ وفقا للقوانين الدولية.

وذكر بيان الجيش الإيرانى أن قواته تخوض حربا عسكرية حاليا فوق سماء البلاد، مردفا أن نتائج المعارك الحالية سوف تنشر لاحقا.

وأكدت مصادر إيرانية مقتل كل من قائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، واثنين من علماء الذرة، هما، محمد مهدى، رئيس جامعة "أزاد" الإسلامية، ورئيس هيئة الطاقة الإيرانية الذرية السابق، فريدون عباسى. وادعت وكالة أنباء فارس صحة أنباء مقتل رئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، اللواء محمد الباقرى.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.