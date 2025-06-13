إعلام عبرى: الهجوم الجوى استهدف رئيس الأركان الإيرانى وعددا من علماء الذرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:30 صباحاً - قال مصدر عسكري إسرائيلي، في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، إن الضربة الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، قد تكون استهدفت شخصيات إيرانية رفيعة، من بينهم عدد من علماء الذرة، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري.

وأضاف المصدر أن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "قوة الأسد"، كانت تهدف إلى توجيه "ضربة نوعية" داخل العمق الإيراني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجومًا جويًا فجر اليوم الجمعة على عدة مناطق في إيران، وسط توقعات برد إيراني سريع، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي غير المسبوق.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إسرائيل تايمز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، التي استهدفت العاصمة طهران ومدنًا أخرى، دون تحديد طبيعة التنسيق بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، تداول مواطنون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات قوية في طهران، تلاها إطلاق صافرات إنذار في عدد من المناطق، في مشهد ينذر بتصعيد جديد في المنطقة.