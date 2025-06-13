إيران تعلن وقف المفاوضات مع أمريكا حتى إشعار آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 10:34 صباحاً - أعلنت إيران عبر التليفزيون الرسمي أنها لن تشارك في مفاوضات البرنامج النووي مع الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بعد أن نفذ إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.