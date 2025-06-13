ناشط بعد الإفراج عنه بسفينة مادلين: إسرائيل منعتنا من التواصل مع سفاراتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 12:36 صباحاً - تحدث الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو عضو منظمة حماية البيئة البحرية "سي شيبرد"، عن تفاصيل اعتقاله على السفينة مادلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنه وترحيله إلى بلاده.

وقال توريبيو خلال تصريحات مع الدكتورة منة فاروق، عبر تطبيق "زووم"، على قناة "إكسترا نيوز"، وذلك في الظهور الأول له على قناة عربية بعد الإفراج عنه بعد الهجوم الإسرائيلي على السفينة مادلين: "الجيش الإسرائيلي كان يقوم بانتهاكات كبيرة، ولم يسمح لنا بالوصول إلى المكان المرجو بالنسبة إلى مهمتنا وهي كسر الحصار عن قطاع غزة".

وتابع الناشط الإسباني: "إسرائيل لم تسمح لنا بالتواصل مع ذوينا أو أقاربنا أو سفاراتنا في الدول المختلفة خلال فترة احتجازنا، فقد دخلنا تل أبيب لمدة 25 ساعة، وإسرائيل قامت بإجراءات ضدنا في فترة الاحتجاز، وتحدثنا معهم باللغة الإنجليزية، والشرطة المدنية تعاملت كذلك، ونقلتنا إلى بعض الموانئ".

وواصل: "بعد ذلك، تواصلت إسرائيل مع القنصل الإسباني وتم إجراء بعض الاتصالات الدبلوماسية، كما تدخل المحامون من بعض السفارات الأخرى، وتواصلوا مع عائلاتنا، ولكن لم يسمح لنا أن نتواصل مع عائلاتنا بأنفسنا".