نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعلن إطلاق منصة “أزهر بودكاست” لتعزيز التواصل مع الشباب بلغة العصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن إطلاق منصة «أزهر بودكاست - Azhar Podcast» على عدد من أبرز المنصات الرقمية العالمية، ومنها: Apple Podcasts، Spotify، Deezer، Anghami، إلى جانب يوتيوب وفيسبوك، وذلك في إطار سعي الأزهر المستمر إلى تطوير أدواته الإعلامية، وتوسيع نطاق تأثيره الفكري والتوعوي بما يواكب متغيرات العصر الرقمي.

وتأتي هذه المنصة تأكيدًا لحرص الأزهر على مخاطبة الشباب والوصول إليهم، والحديث عن أبرز القضايا التي تشغل تفكيرهم، وتقديم المحتوى الديني بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويراعي خصوصيات البيئة الرقمية الحديثة، حيث تعالج منصة «أزهر بودكاست» موضوعات فكرية وعقدية وسلوكية تلامس اهتمامات الشباب وقضاياهم، بأسلوب سهل، ولغة مبسطة، وذلك من خلال حلقات صوتية ومرئية يُشارك في تقديمها نُخبة من علماء الأزهر وشبابه الواعد.