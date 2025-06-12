نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مساء اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الاحتفال الذي أقامته سفارة روسيا بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية بمناسبة العيد الوطني لدولة روسيا، وذلك بحضور جورجي بوريسينكو Georgiy Borisenko سفير دولة روسيا لدى مصر.

وقد شارك في حضور الاحتفال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى.

وبهذه المناسبة، حرص شريف فتحي على تقديم التهنئة للجانب الروسي قيادة وشعبًا، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين مصر وروسيا في مختلف المجالات ولا سيما مجال السياحة، مؤكدًا على الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.

ومن جانبه، استهل سفير روسيا لدى مصر، الاحتفال بإلقاء كلمة، أعرب خلالها عن تقدير بلاده للتطور الناجح في العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لافتًا إلى معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي التي وقعها الرئيسان المصري والروسي عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين والعضوية المشتركة في مجموعة البريكس.

وأشار السفير إلى آوجه التعاون المختلفة بين البلدين في مجالات عدة، مشيرًا إلى أن هناك ملايين من السائحين الروس يحرصون على زيارة مصر والاستمتاع بالمنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الآثار المصرية في وادي النيل.

وقد شهد الاحتفال عرض لفرقة الباليه الوطنية الروسية "كوستروما" وهي فرقة رقص شهيرة عالميًا تجمع بين مهارات الباليه الكلاسيكي والتقاليد الشعبية من مختلف أنحاء روسيا، بجانب عرض آخر للفلكلور المصري من عروض فرقة رضا للفنون الشعبية.

