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محافظ الجيزة: لـ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية التفوق ثمرة اجتهاد وإصرار يستحقان كل التقدير والدعم

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  • محافظ الجيزة: لـ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية التفوق ثمرة اجتهاد وإصرار يستحقان كل التقدير والدعم 1/2
  • محافظ الجيزة: لـ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية التفوق ثمرة اجتهاد وإصرار يستحقان كل التقدير والدعم 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - قدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التهنئة للطلاب المتفوقين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، ومؤكدًا أن التفوق ثمرة اجتهاد وإصرار يستحقان كل التقدير والدعم.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، إيمانًا بدور التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو أحد ركائز نهضة المجتمعات وتقدُّمها.

ومن جانبه، تقدم الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، بخالص الشكر والتقدير للسيد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تهيئة المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، بما يعزز مسيرتهم العلمية ويؤهلهم لمستقبل واعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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