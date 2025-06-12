الداخلية تعلن القبض علي المتهمين بقتل جواهرجي البحيرة أحمد المسلمانى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 10:30 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخرين بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابة أحدهما التى أودت بحياته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يونيو الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بلستقبال كل من (مالك محل مجوهرات "توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم"- وعامل بذات المحل "مصاب بجروح متفرقة) مقيمين بدائرة المركز ، وبسؤال الثانى ووالد الأول إتهما (عاملين – مقيمين بدائرة القسم) بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأول إثر مشاجرة بينهم لسابقة عمل المشكو فى حقه الأول بالمحل الخاص بالمتوفى واختلافهم على قيمة الأجر.



تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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