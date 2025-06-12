استفزاز متواصل .. نتنياهو يقتحم المسجد الأقصى برفقة رئيس الأرجنتين لأداء طقوس تلمودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 09:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اقتحم حائط البراق بالمسجد الأقصى برفقة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لأداء طقوس تلمودية.

وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلى قد أعلن أنه سيتم نقل سفارة بلاده إلى القدس في عام 2026، وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأرجنتيني أمام الكنيست بمناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل.

وقال ميلي أمام الكنيست: "يشرفني أن أعلن لكم أنه في عام 2026، سيكون نقل سفارتنا إلى مدينة القدس الغربية ساري المفعول".