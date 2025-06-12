أكسيوس: نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب للتحرك ضد إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 09:33 مساءً - قال مسئول إسرائيلى لموقع أكسيوس الأمريكى إن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف أبلغ أعضاء بالكونجرس أن قصف إسرائيل لإيران مطروح على الطاولة.

وبحسب المسئول فقد أبلغ ويتكوف أعضاء بالكونجرس أن رد إيران على إسرائيل سيسفر عن قتلى كثر وقد يشمل مئات الصواريخ".

وأعرب ويتكوف عن قلقه من عجز دفاعات إسرائيل عن التصدي لرد إيران.

وأكد مسئول أمريكى لأكسيوس أن إيران تنتج 50 صاروخا باليستيا شهريا، مضيفا " نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب للتحرك ضد إيران".

وحذر ترامب من خطر اندلاع نزاع هائل في الشرق الأوسط، مؤكدا " لا أقول إن ضربة إسرائيل لإيران وشيكة لكنها محتملة بقوة".

وأكد ترامب "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا " نود التوصل لاتفاق مع إيران ونحن قريبون من ذلك وعليها أن تكون مرنة".