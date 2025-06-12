نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يهنئ المستشار الألماني بفوزه في الانتخابات ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين: مصر وألمانيا شراكة قوية في زمن الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار الألماني فريدريش ميرتز، لتهنئته على فوزه المستحق في الانتخابات الألمانية، والذي عكس ثقة الشعب الألماني في قيادته.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للحكومة الألمانية الجديدة بالنجاح في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز دور ألمانيا المحوري على الساحتين الأوروبية والدولية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية شديدة الحساسية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ما يفرض ضرورة احترام القانون الدولي والمبادئ المستقرة، وهو ما يتماشى مع السياسات الألمانية عبر العقود الماضية.

شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص ألمانيا على العلاقات الوثيقة مع مصر، وشدد الجانبان على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى دعم التعاون التنموي بين البلدين بما يعكس عمق الروابط بين الشعبين الصديقين.

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تام لخطط التهجير

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية ضغط المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، داعيًا إلى توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد المستشار الألماني أهمية استمرار التنسيق مع مصر لضمان تحقيق الأمن والسلم الإقليمية.