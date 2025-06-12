نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ فعاليات لدعم المجتمع المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من المشروعات للتدريب العملى المشترك لإدارة ومجابهة الأزمات والكوارث بمحافظات ( الفيوم - مطروح - كفر الشيخ )، بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات تتضمن إصطفاف المعدات والمركبات والتأكد من كفاءتها وتفهم أطقم التشغيل لمهامهم، كما تم تفقد معسكرات الإيواء العاجل والتأكد من جاهزيتها، وفى نهاية التدريب بالمحافظات تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.

كما نظمت ندوة تثقيفية مجمعة بجامعة السويس بحضور عدد ( 2000 ) طالب وطالبة وعضو هيئة تدريس من ( 9 ) جامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات الفيوم ومطروح والسادات تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على المستوى الدولى والإقليمى، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات، أعقبها تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وفى ختام الندوات ألقى اللواء أ ح / أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية إمتلاك الوعى الصحيح بحجم التحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية بزيارة مصابى العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تقديرًا لما قدموه من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

ونفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد ( 2 ) معرض منتجات لأبناء مصر من ذوى الهمم بفندق ونادى القوات المسلحة برأس البر ودار المشاة بالقاهرة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تسهيل عرض منتجاتهم، فضلًا عن تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لإطلاعهم على جهود القوات المسلحة وإنجازات الدولة المصرية فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030.