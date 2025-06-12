نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات المصيف القاهرة - مرسى مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس، ابتداءً من يوم السبت 14 يونيو 2025، لتلبية احتياجات المصطافين المتجهين إلى الساحل الشمالي.

تفاصيل تشغيل القطارات الجديدة:

1- القطار رقم 1933/1934 (درجة ثالثة مكيفة)

- الخط: القاهرة – مرسى مطروح

- تشغيل: يوميًا بدءًا من السبت 14 يونيو 2025

- القيام من القاهرة: 23:10

- الوصول إلى مرسى مطروح: 07:00 صباح اليوم التالي

2- القطار رقم 1935/1936 (درجة ثالثة مكيفة)

- الخط: مرسى مطروح – القاهرة

- تشغيل: يوميًا بدءًا من الأحد 15 يونيو 2025

- القيام من مرسى مطروح: 13:45

- الوصول إلى القاهرة: 20:55

3- القطار رقم 773/772 (نوم + ثانية إسباني مكيف)

- الخط: القاهرة – مرسى مطروح

- تشغيل: أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع بدءًا من 21 يونيو 2025

- القيام من القاهرة: 22:05

- الوصول إلى مرسى مطروح: 05:40 صباح اليوم التالي

4- القطار رقم 775/774 (نوم + ثانية إسباني مكيف)

- الخط: مرسى مطروح – القاهرة

- تشغيل: أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بدءًا من 22 يونيو 2025

- القيام من مرسى مطروح: 22:30

- الوصول إلى القاهرة: 05:35 صباح اليوم التالي

5- القطار رقم 773/772 (أولى + ثانية إسباني مكيف)

- الخط: القاهرة – مرسى مطروح

- تشغيل: أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بدءًا من 22 يونيو 2025

- القيام من القاهرة: 22:05

- الوصول إلى مرسى مطروح: 05:40 صباح اليوم التالي

6- القطار رقم 775/774 (أولى + ثانية إسباني مكيف)

- الخط: مرسى مطروح – القاهرة

- تشغيل: أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع بدءًا من 23 يونيو 2025

- القيام من مرسى مطروح: 22:30

- الوصول إلى القاهرة: 05:35 صباح اليوم التالي

ودعت الهيئة المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والاستفادة من هذه الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل تنقلاتهم خلال موسم الإجازات الصيفية.