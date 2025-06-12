البنك الأهلي يعلن وفاة محمد جمال لاعب كرة الصالات وينعيه في بيان رسمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 06:32 مساءً - أعلن نادي البنك الأهلي، وفاة محمد جمال، لاعب الفريق الأول لـ كرة الصالات وكابتن منتخب مصر، والذي توفي خلال الساعات الأخيرة.

ونعى البنك الأهلي، اللاعب الراحل في بيان رسمي، جاء كالتالي:ببالغ الحزن والأسى، ينعى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية، وجميع قطاعات النادي، فقيد الرياضة المصرية محمد جمال، كابتن فريق كرة الصالات ومنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم الخميس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يواجه فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق البنك الأهلى على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

تأهل فريق سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.