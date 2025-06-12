الداخلية تنفى زيادة رسوم تراخيص السيارات.. وتؤكد: لم يحدث أية تعديلات على الرسوم منذ 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 06:32 مساءً -

نفت وزارة الداخلية زيادة رسوم تراخيص السيارات، مؤكدة أنه لم يحدث أية تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور، بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، حيث لم يحدث أية تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023.

وأشارت الداخلية إلى أنه يوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية، وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون.

وشددت الداخلية على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.