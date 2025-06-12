نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الغد.. تعديلات جديدة في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، إدخال تعديل جديد على جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف يوم الجمعة، بدءًا من يوم 13 يونيو 2025.

وينص التعديل على تقليص زمن التقاطر بين القطارات إلى 15 دقيقة خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى نهاية التشغيل، وذلك على المسار الممتد بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة.

كما تود الشركة أن تُعلم الركاب بأن مواعيد آخر القطارات ستكون كالتالي:

من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة: آخر قطار يتحرك في تمام الساعة 10:00 مساءً.

من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: آخر قطار يغادر في تمام الساعة 10:15 مساءً.

وتؤكد الشركة التزامها الدائم بالارتقاء بمستوى الخدمة وتقديم وسائل نقل ذكية وآمنة، تواكب احتياجات المواطنين وتسهم في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.