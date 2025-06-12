نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزناتي: فتح باب تلقي أوراق الصحفيين بلجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد عن فتح الباب لتقديم أوراق لجنة المشتغلين القادمة، وذلك لمدة أسبوع في الفترة من يوم الإثنين المقبل 16 يونيو الجاري حتى 23 من نفس الشهر.

وأوضح “الزناتي” أن هذه اللجنة التي ستعقد فى موعدها المقرر منتصف الشهر المقبل، تضم الزملاء الذين اجتازوا جدول تحت التمرين لمن مضى عليهم عامين حتي شهر يوليو 2025 من غير خريجى الإعلام ولمدة عام لخريجى الإعلام.

وأشار رئيس لجنة القيد إلى أن الأوراق المطلوبة من كل زميل هى خطاب حديث من الجريدة التي التحق من خلالها بالنقابة بجدول تحت التمرين وبرنت تأمينات حديث، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.

وأكد أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد المقابلة مع الزملاء بالأرشيف الخاص بهم بعد إعلان كشوف أسمائهم قبلها.