نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ملاحظة زجاج قطار مكسور.. كامل الوزير: لا تهاون مع المخربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، هي الثانية خلال أربعة أيام، لمتابعة انتظام العمل، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على تنفيذ التوجيهات السابقة.

بدأ الوزير جولته بالتفقد الميداني للمرافق الحيوية بالمحطة، شملت شبابيك التذاكر، المول التجاري، البهو الرئيسي، الأرصفة، والبوابات الإلكترونية.

وشدد على ضرورة استمرار الصيانة الدورية، ومنع التكدسات، وتحسين تجربة الركاب، مع تفعيل دور الإذاعة الداخلية في التوعية بمواعيد الرحلات.

كما التقى بعدد من الركاب واستمع لملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على استمرار تطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز انضباط التشغيل.

ولدى مروره بأحد الأرصفة، لاحظ الوزير تضرر نوافذ قطار رقم 185 (بورسعيد – سوهاج) بسبب رشق بالحجارة، ما دفعه لتوجيه الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية، خاصة في القرى والمدارس، حول خطورة هذه الأفعال التي تهدد سلامة الركاب وتهدر المال العام.

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس محمد عامر، ونوابه، وقيادات المنطقة المركزية، بحضور نائب الوزير لشؤون السكك الحديدية المهندس وجدي رضوان.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، وتطبيق مبدأ المحاسبة الجادة.

وأكد أن كل موظف هو شريك في حماية المرفق وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

كما دعا إلى رفع كفاءة الاستغلال الاقتصادي لأصول الهيئة، وتوسيع فرص التدريب الفني للعاملين، ودفع الشباب المؤهلين لتولي المناصب القيادية.

وشدد على عدم السماح بخروج أي قطار إلا بعد فحصه بالكامل، وتوفير قطع الغيار والتجهيزات الفنية اللازمة.

وطالب الوزير بتعزيز الاستجابة السريعة للشكاوى الجماهيرية، وخلق بيئة عمل تحفّز على العطاء، إلى جانب الإسراع بتنفيذ مشروعات التطوير القائمة، والتنسيق مع كافة الجهات لتأمين حركة نقل الركاب والبضائع وخدمة المناطق الصناعية.

في ختام الجولة، أكد الوزير أن تطوير السكك الحديدية لا يقتصر على المعدات والبنية التحتية فقط، بل يمتد إلى تحسين ثقافة العمل والحرص على المال العام والانضباط المهني، بما يحقق نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي.