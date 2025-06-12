عاجل - 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - نشر العدد 24 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 12 يونيو 2025، 10 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء القرار الأول برقم 1280 لسنـة 2025 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطنين أحمد عبد الشافى البلشى وفاطمة سادات العبد بمساحة 340م2 كائنة بمنطقة الميل الغربى زمام قرية كفر شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لإقامة محطة رفع صرف صحي.



وجاء القرار الثانى برقم 1279 لسنة 2025 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400م2 كائنة بحى شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة.

وجاء القرار الثانى برقم 1279 لسنة 2025 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400م2 كائنة بحى شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة. وجاء القرار الثالث برقم 1278 لسنـة 2025 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 786م2 زمام قرية أفنيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لإقامة وحدة صحية.



ونصت 8 قرارات على تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظات الدقهلية، البحر الأحمر، دمياط، الغربية، جنوب سيناء، بني سويف، والوادي الجديد

فيما نص قرار على أنه يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1078 لسنة 2018 المشار إليه، كذلك نص قرار آخر من العشر على أنه تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1381 لسنة 2019 المشار إليه لتكون 2730م2 بدلًا من3051037 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، كما يعدل غرض التخصيص ليكون لإقامة ( مدرسة رسمية للغات بدلًا من «مدرسة تجريبية»).