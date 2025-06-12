مباحثات "مصرية - ألمانية" على مستوى وزيرى الخارجية غدا بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 03:32 مساءً - يعقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، ظهر غد الجمعة، مباحثات ثنائية مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويجرى الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وبرلين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لاسيما الوضع فى قطاع غزة.. كما يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركاً في ختام المباحثات.