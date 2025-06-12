نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد القومي لعلوم البحار ينظم فعالية دولية لتعزيز حماية الثروات البحرية بالتعاون مع اليونسكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور عمرو زكريا حمودة نائب رئيس اللجنه الحكوميه لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس لجنة الخبراء للمخاطر البحريه وموجات التسونامي بأنه بناء على توجيهات معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد ايمن عاشور بشأن التعاون الدولى لنقل التكنولوجيا وتوجيهات رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتورة عبير أحمد منير طبقا لاستراتيجية الوزارة نظم المعهد القومى لعلوم البحار حدث جانبى بالمنطقة الزرقاء.



وشارك المعهد القومى لعلوم البحار بحضور نائب رئيس المعهد الدكتورة سوزان الغرباوي حيث تم عرض النظم والبرامج الحديثه لحماية الثروات بالبيئه البحريه حيث تعد الثروات البحريه أمن غذائي قومى للدول الساحليه مع وضع نظم اختيار وانشاء المحميات البحريه باستخدام أحدث الأجهزة للمسح البحرى لحمايه النوع البيولوجي والثروات البحرية وتم اﻻتفاق على تبادل الخبرات من خلال ورش العمل المزمع إعدادها هذا العام.