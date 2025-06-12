نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة خلال الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، سيتم إعلانها على الموقع الرسمي للمديرية، خلال الاسبوع القادم عقب إعتمادها من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

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وأضاف المصدر، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية ستكون متاحة برقم الجلوس فور إعتمادها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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وأشار المصدر أنه تجري حاليا عمليات الرصد على قدم وساق للإنتهاء من نتيجة الشهادة الإعدادية تمهيدًا لإعلانها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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