أول تعليق لابنة الراحل أحمد الدجوى بعد حفظ القضية: «عارفه إن بابا برئ من الأول»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 12:36 مساءً - أعربت ابنة الراحل الدكتور أحمد الدجوي عن ارتياحها بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية "سرقة أموال نوال الدجوي"، والتى كان والدها أحد المتهمين فيها قبل وفاته، مؤكدة أن البراءة لم تكن مفاجئة لها، وأنها كانت على يقين من نزاهته منذ البداية.



وفي أول تعليق لها، قالت على السوشيال ميديا:

“براءة أبويا مفاجئتنيش، أنا عارفة إنه بريء من الأول.. أنا أعرفه كويس وأعرف تربيته وأخلاقه اللي زرعها فيا. الدكتور أحمد الدجوي مكنش بس شاطر في شغله، ولا صاحب أخلاق حميدة، ده كان أب عظيم بكل معنى الكلمة.”

وأضافت:

“السؤال اللي المفروض الكل يسأله لنفسه دلوقتي: مين الشخص اللي وجه الاتهامات دي لأبويا؟.. الاتهامات اللي شوهت سمعته وضرته ضرر كبير، نفسيًا ومعنويًا، قبل ما يمشي ويسيبنا.

كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحفظ التحقيقات في القضية بعد تنازل رسمي من الدكتورة نوال الدجوي، مؤكدة عدم ثبوت أي أدلة جنائية ضد أحمد وعمرو شريف الدجوي، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر القضايا العائلية التي أثارت الجدل في الأوساط الإعلامية خلال الفترة الأخيرة.