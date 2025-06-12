تسليم عروس الشاب المصاب بمتلازمة داون لأمها بعد تعهد بتزويجها بالسن القانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 12:36 مساءً - قررت النيابة العامة بالصالحية الجديدة بشمال الشرقية تسليم "ماجدة" عروس الشرقية القاصر لوالدتها وأخذ التعهد اللازم بعدم زواجها قبل بلوغ السن القانوني، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة العامة حجز والدي العروسين على ذمة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

عروس تبكي في حفل زفافها على شاب من ذوي متلازمة داون.. والنيابة تتدخل

كانت النيابة قد استدعت عروس الشرقية الباكية وزوجها المصاب بمتلازمة داون ووالديهما؛ للاستماع إلى أقوالهما؛ وذلك بعد بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بـ التحقيق فى الفيديو المتداول، شأن حالة الجدل بين مستخدمى التواصل الاجتماعى وأن العروسة قد تكون قاصرا ومجبرة على الزواج بعد ظهورها باكية فى حالة حزن أثناء تواجده بجوار عريسها فى حفل الزفاف.

وكان مقطع فيديو مدته 27 ثانية قد انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، يظهر شابا من ذوي متلازمة داون يحتفل بزفافه على فتاة ظهرت وهي تبكي أثناء مراسم الفرح، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت آراؤهم بين التعاطف والرفض، فيما شكك البعض في مدى أهلية العريس العقلية لإبرام عقد الزواج.