ضياء رشوان: السيادة جزء من مكونات الدولة ومصر لم تمنع وقفات أو زيارات من معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يونيو 2025 12:36 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إنّ السيادة جزء من مكونات الدولة، مشيرًا، إلى أنّ مصر لم تمنع أى وقفات أو زيارات أو مواقف أعلنت من معبر رفح من الجانب المصري.

وأضاف "رشوان"، في لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "على المستوى السياسي، زار مصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس وزراء إسبانيا ونظيره البلجيكي، كما حضر على حافة رفح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تفقد المناطق اللوجستية بالعريش".

وتابع: "على مستوى الإعلام، في أول مرة ذهبنا إلى رفح كان ذلك على الهواء مباشرة في وجود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعه مجموعة من الوزراء، وكان معنا وفود من الإعلاميين الأجانب على الهواء، وطلبوا منا العبور إلى الجانب الآخر، ووافقنا، ولكننا قلنا لهم لسنا مسئولين عن حياتكم، لأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يقتل، وبالتالي، لن نترك أحدا يُقتل".

وواصل: "بعضهم سأل، لماذا لا ندخل الشاحنات بالقوة، فقلت إنه لا يوجد شيء اسمه شاحنة انتحارية، فالشاحنة التي ستدخل ستتعرض للاستهداف".