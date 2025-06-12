نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة وتسليم اللجان لرؤسائها اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إجراءات تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 إلى رؤساء اللجان والملاحظين، تمهيدًا لوضع كشوف المناداة على أبواب اللجان لتوجيه الطلاب وفقًا لأرقام الجلوس المدونة على بطاقاتهم.

وأكدت مصادر مطلعة بديوان عام الوزارة أن لجان النظام والمراقبة انتهت من تجهيز اللجان بالتعاون مع رؤساء الأحياء، حيث تم رفع الإشغالات المحيطة بها، وفرش السرادقات وتسليمها لقوات الأمن المسؤولة عن تنظيم الدخول والتفتيش.

أوضحت المصادر أن صناديق الأسئلة المخصصة للمحافظات النائية سيتم نقلها فجر السبت المقبل عبر وزارة الطيران المدني، قبل ساعات من بدء الامتحانات، لضمان سريتها وتأمينها الكامل.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شددت هذا العام على إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، من بينها منع تواجد العاملين بالمدارس في محيط اللجان، وحظر دخول الهواتف المحمولة مع المراقبين، بالإضافة إلى منع التنقل في الممرات بين اللجان أثناء انعقاد الامتحانات، وذلك في إطار خطة شاملة لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص.

كما تم تعزيز التواجد الأمني داخل اللجان من خلال الاستعانة بشباب من خريجي الجامعات لدعم عمليات التفتيش والمراقبة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.