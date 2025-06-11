محافظ شمال سيناء يصدق على عدد من طلبات المواطنين ويلتقي مشايخ ورموز القبائل ورئيس جامعة العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 08:25 مساءً - صدق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، علي عدد من طلبات المواطنين.

جاء هذا خلال توافد القيادات السياسية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل والمواطنين علي ديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الاضحي المبارك.

ووجه المحافظ أعضاء الجهاز التنفيذي بتلبية مطالب المواطنين المتنوعه ، وتيسير الحياة اليومية لهم.

واستقبل مجاور عدد كبير من المواطنين ومشايخ ورموز وعواقل القبائل الذين توافدوا من مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح ونخل والحسنة ، على الديوان العام لنهنيية المحافظ بعيد الاضحى المبارك

كما استقبل محافظ شمال سيناء، اليوم ، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلي محافظ شمال سيناء نيابة عن العاملين في الجامعة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به جامعه العريش فى تحقيق التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع المحلى ، باعتبار الجامعة ركنا اساسيا فى بناء الدولة الحديثة.