"مجاور" يصدق على تشغيل عدد من المخابز بشمال سيناء.. ويوجه بتوفير احتياجات المواطنين بجودة عالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 08:25 مساءً - صدق اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الاربعاء ، على تشغيل عدد من المخابز وذلك تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا لاحتياجاتهم من الخبز البلدي المدعم.

وقال المحافظ أن هذه المخابز هي ، الجورة وام عقبة والكرامه و30 يونيه، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الأحداث التي مرت بها محافظة شمال سيناء واستقرار الأوضاع الأمنية.

وأكد المحافظ علي أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين، وضمان استمرارية الحياة اليومية بصورة منتظمة وآمنة.

وبحث محافظ شمال سيناء خلال اجتماع مع رأفت العبد مدير مديرية التموين تطوير منظومة العمل التمويني وتكثيف الرقابة على الأسواق، والعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات التموينية بمختلف المكاتب التموينية المنتشرة بالمراكز والمدن.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشددًا على ضرورة سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه المواطنين في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على أهمية إعداد خطة محكمة لتعزيز الرقابة التموينية والتجارية على الأسواق، بما يضمن ضبط الأسعار ومنع احتكار السلع وحماية حقوق المستهلكين. وجرى الاتفاق على تكثيف الحملات التموينية المشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط المخالفات أولًا بأول.

ووجه محافظ شمال سيناء بأهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان انضباط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بجودة وكفاءة عالية.