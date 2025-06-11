مصطفى شوبير يعلن إنتمائه الأولي للأهلى ويقر بالصفقات الجديدة إضافة قوية فى كأس العالم للإندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 08:25 مساءً - أكد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلى، أن الأولوية لديه الاستمرار داخل القلعة الحمراء الفترة المقبلة، ولكن سوف ينتظر انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية وسوف أحترم قرارات مجلس الإدارة بالاستمرار أو بالرحيل على سبيل الإعارة.

وأضاف مصطفى شوبير خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت 1 قائلا: "صفقات الأهلى الجديدة مميزة للغاية وسعيد بعودة محمود حسن تريزيجيه وحمدى فتحى، حيث يمثلان إضافة كبيرة بسبب خبراتهما الكبيرة في العديد من الاحداث العالمية".

وأشار مصطفى شوبير: "لدينا العديد من الخبرات في مواجهة الفرق العالمية بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية السنوات الماضية، حيث شاركت في 4 نسخ حتى الآن".

وتابع مصطفى شوبير: "أتمنى التوفيق لزميلى حمزة علاء الفترة المقبلة، حيث تربطنى علاقة قوية منذ 2010 بينما محمد سيحا قمت بالتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ مشاركته الأولى مع المقاولون العرب منذ عام".

واختتم مصطفى شوبير حديثه: "أفضل 3 مباريات في تاريخى هى المشاركة أمام الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا وأمام الترجى التونسى أيضا ونهائى القرن أمام الزمالك".