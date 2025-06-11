أحمد حمدى نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 08:25 مساءً - أثار أحمد حمدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الجدل برسالة غامضة عبر "إستورى" إنستجرام"،حيث كتب اللاعب "حسبي الله ونعم الوكيل".

ويسود اتجاه داخل نادى الزمالك إلى سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة من أجل الإطمئنان على سير جراحة الرباط الصليبي مع الطبيب المختص الذى أجرى له العملية.

ويأتى اتجاه نادى الزمالك، بناءاً على رغبة أحمد حمدي الذى أبدى تخوفاً شديداً رغم جاهزيته ودخوله فى التدريبات الجماعية،إلا أن اللاعب،طلب السفر إلى ألمانيا من أجل الإطمئنان بنفسه وأخذ مشورة الطبيب الألماني.

وابتعد حمدى عن المشاركة فى المباريات طوال الأيام الماضية قبل ختام الموسم الكروى رغم إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص بجراحة الرباط الصليبي،وتواجده فى التدريبات الجماعية.

أحمد حمدي منذ إصابته بالصليبى شارك في 11 دقيقة فقط مع الزمالك أمام بيراميدز في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب 359 يوما، منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي وتحديدا يوم 19 مايو لعام 2024.