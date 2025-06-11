الرياض - كتبت رنا صلاح - قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية موسعة في مدينة الأقصر، حيث استهل جولته بتفقد مخيم قديم وخاوي لمعرض شباب الخريجين بمنطقة شرق السكة، حيث وجّه بإزالة المخيم بهدف إعادة استغلال الموقع بشكل أفضل يخدم الصالح العام، طبقًا للأساليب الحديثة في إدارة الأسواق.

محافظ الأقصر يتفقد السوق الحضري لمتابعة السلع وشوارع المدينة ويوجه بتجميلها ورفع مستوى النظافة

وفي إطار متابعته لجهود تخفيف العبء عن المواطنين، تفقد المحافظ عددًا من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة التابعة لأحد الأحزاب، حيث اطلع على أسعار السلع المعروضة ونسبة التخفيض مقارنة بالأسواق الخارجية.

كما وجّه بحصر جميع المتعاقدين لإقامة معارض مماثلة داخل مدينة الأقصر، بما يضمن التنسيق وتنظيم آلية العرض وتقديم الخدمة للمواطنين، ثم توجه محافظ الأقصر إلى السوق الحضاري بمنطقة شرق السكة الحديد، وتفقدا أسعار الفاكهة والخضروات واللحوم البلدية.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة وضع تسعيرة معلنة وواضحة لجميع السلع المعروضة والفواكه والخضروات للمواطنين، وشملت جولة محافظ الأقصر تفقد عددًا من الشوارع الحيوية مثل شارع التلفزيون، وطريق سيالة بدران بنجع الخطبة، والمنطقة المجاورة لمواقف الأقاليم وأرمنت.

وخلال مروره بشارع التلفزيون، وجه بإزالة أحد الأكشاك الخشبية التي تفتقر إلى المنظر الجمالي ولا تتناسب مع الشكل الحضاري للمدينة، واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد موقف مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان خلف فندق وينتر بالاس.

ووجّه برفع مستوى النظافة العامة في المنطقة والاهتمام بالصيانة المستمرة، وقد رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.