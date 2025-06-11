نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات حاسمة لضبط امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة التوجيهات والإجراءات الحاسمة بشأن أقتراب موعد اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

ويستعرض "دوت الخليج" في التقرير التالي من خلال الانفوجراف ابرز الإجراءات:

- اجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان

- التنسيق الكامل بين المديريات وجميع الجهات المعنية لإنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج

- التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان

- تواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية

- لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات



- الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان



- ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.



- التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور

- التعامل بحزم في اجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين