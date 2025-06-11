عاجل- الحكومة: لأول مرة.. طرح شركات تابعة «للقوات المسلحة» بالتعاون مع صندوق مصر السيادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية

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أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تبدأ خطوات فعلية لطرح شركات القوات المسلحة بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وخبراء عالميين

في خطوة غير مسبوقة، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع مساء اليوم، آخر مستجدات برنامج طرح الشركات الحكومية، مع التركيز على الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط، الاستثمار، والبترول.

مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي

وأكد مدبولي أن الحكومة تتعامل بجدية كاملة مع ملف الطروحات، خاصة فيما يخص الشركات التابعة للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الملكية، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي، وهو ما يُعد تطبيقًا عمليًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

تنسيق كامل مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الترتيبات التفصيلية لعملية طرح عدد من الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتنسيق الكامل مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في التقييم المالي، وإعادة الهيكلة.

تحقيق أعلى عائد اقتصادي

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي من هذه الأصول، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في ظل رغبة واضحة من مستثمرين محليين وإقليميين في دخول هذا النوع من الشراكات.

وتُعد هذه التحركات رسالة قوية على التزام الدولة بتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وضمان استدامة النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات وتحرير الموارد العامة لصالح أولويات التنمية.