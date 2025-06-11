الرياض - كتبت رنا صلاح - تتزايد التساؤلات مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة حول موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجرياً، حيث تحظى هذه المناسبة بأهمية كبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية كافة. رأس السنة الهجرية ليست مجرد حدث سنوي عابر، بل تمثل علامة فارقة في التاريخ الإسلامي، حيث يتم إحياؤها تكريماً لذكرى الهجرة النبوية المباركة التي غيرت مجرى التاريخ وأسست لعهد جديد من النور والمعرفة.

الحكومة المصرية تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاعين العام والخاص

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام في يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وتعتبر هذه العطلة يوماً رسمياً مدفوع الأجر للموظفين في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك تقديراً لمغزاها الديني والاجتماعي في حياة المسلمين. وتحل هذه المناسبة في الأول من شهر محرم الهجري، وهو فاتحة الشهور في التقويم القمري الإسلامي.

الهجرة النبوية تمثل حدثاً محورياً في تاريخ الإنسانية، فقد كانت انتقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة المنورة، ليس فقط تحركاً جغرافياً، وإنما تحوّل تام في مسار الدعوة الإسلامية وتأسيس مجتمع جديد على قيم العدل والإيمان والعلم. لذلك جاء اعتماد هذه الواقعة العظيمة كنقطة بداية للتقويم الهجري خلال عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليكون التاريخ الهجري شاهداً خالداً على عظمة الرسالة المحمدية وتضحيات جيلها الأول.

يتكون النظام الهجري من اثني عشر شهراً قمرياً، ويعتمد في حسابه على دوران القمر حول الأرض، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو أحد عشر يوماً. يُرتب التقويم الهجري شهوره على النحو التالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وأخيراً ذو الحجة.

تولي العديد من الدول العربية والإسلامية أهمية خاصة لرأس السنة الهجرية، حيث تقررها كعطلة رسمية تعكس وحدتها حول القيم الدينية المشتركة. من بين هذه الدول: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والجزائر، والمغرب. يختلف عدد أيام الإجازة من دولة لأخرى، ففي بعض البلاد تكون ليوم واحد فقط، بينما قد تمتد في بلدان أخرى ليومين أو أكثر إذ توافقت مع عطلة نهاية الأسبوع أو حسب الأعراف المحلية.

وتُعد هذه المناسبة فرصة للأسر والعائلات المسلمة للالتقاء وتبادل التهاني واستحضار معاني الأخوة والمحبة المستلهمة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كما تحرص المؤسسات على تنظيم فعاليات ثقافية ودينية تسلط الضوء على معاني الهجرة وأهميتها في تثبيت دعائم الحضارة الإسلامية.

هكذا تثبت رأس السنة الهجرية مكانتها كأحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في وجدان الشعوب الإسلامية، وتستمر في ترسيخ القيم والأخلاقيات التي قامت عليها الرسالة الأولى، مع مواكبتها للزمن ومعطيات العصر الحديث. وتبقى الهجرة النبوية درباً لكل الأجيال يستلهمون منها دروس الصبر والثبات والطموح نحو غد أفضل.